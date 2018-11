Persze, tudjuk, nem nézi, azt se tudja miről van szó, nincs is tévéje... De azért valahogy csak eljut egy elég jól látható tömeghez a reality kilencedik etapja, szóval nem mehetünk el szó nélkül mellette.

Ez az a műsor, amiben egy félig afrikai srác, VV Csoki azt mondta a bemutatkozó filmjében, hogy

Szavazzatok rám, mert néger vagyok, nem tudom, mi lesz a villában, de egyet ígérhetek: ott is néger leszek.

Itt történt meg az, hogy újabb rekord született: 48 óra kellett, hogy két lakó lefeküdjön egymással. A régi szép időkben ezzel pár napot még szoktak várni a VV-s arcok. És ez kit érdekel? Ki nézi ezt? - merülhet fel jogosan a kérdés. A válasz az, hogy az este 10 órakor induló műsor a 18-49-es korosztályba tartozó nézők 7%-át érdekli. Sőt! A Gáspár Győző és Baukó Éva által vezetett BeleValóVilág még nagyobb közönségarányt ér el.

Lement az első hét, megvolt az első kieső (VV Cintike távozott), az is kiderült, hogy VV Radics, a youtuber lesz az első párbajozó, szóval történt ez-az. Ezek ismeretében most szavazhat is.