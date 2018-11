Biztos emlékeznek még a mattfekete Bentleyre, ami rendszeresen a 444 ablaka alatt – és még sok más freestyle helyen – parkolt tilosban a járdán, hetekig izgalomban tartva az embereket, hogy ki lehet az a nagyvilági figura, aki privatizálta a közterületet. Múlt heti posztunk után úgy tűnik méltó kihívója akadt a bentley-s üzletembernek (akiről végül kiderült, hogy belga és pókeres all in one). Többen is látták ugyanis azt a Lamborghini Aventadort, amiről röpke posztunk szólt, meglehetősen gyakran elegáns parkolási gyakorlat közben, sőt volt aki azt tudni véli, hogy ki az autó gazdája. Mit ad isten, dupla csavar, hogy merő véletlenségből két fekete Aventador is rója fáradhatatlanul a főváros utcáit, hovatovább mindkettő passaui rendszámú. Na erre varrjanak bikabőrből varrt süveget!

"Azt hiszem ez az autó a Rózsa utcában az olasz étteremnél gyakran látható. Balra áll a magyarul beszélő tulaj. Jobbra meg az érdeklődő közteresek" – írta olvasónk, aki az alábbi képeket csatolta leveléhez:

Másnak is feltűnt a szerényen nagyvonalú parkolási rutin, mondjuk mi megértőek vagyunk, tudjuk milyen nehéz a belvárosban rendes parkolóhelyet találni :

Igazából nem nagyon tudunk mást tenni, mint megemelni kalapunkat a tulaj előrelátó és környezettudatos szemlélete előtt. Autóipari hírek szerint ugyanis az Aventador következő generációja már hibridhajtású lesz, azaz elektromotorral társított V12-es fog benne surrogni-dübörögni. Szóval ki nem előlegezné meg neki az elektromos járgányoknak fenntartott parkolóhelyet már most? "Ez már a legújabb lehet, mert ez már plug in" – írta olvasónk a képhez:

"Mint ahogy a mellette álló Mercedes is :D. Bunkóságból jeles. Egyébként nem focista, valami magyar üzletember fia használja." Hopp, még egy passau rendszám. Véletlen? Aligha!

És mint említettük, van ám egy másik fekete Aventador is, ami annyiban különbözik, hogy nincs rajta narancssárga díszszegély, illetve hogy nem passaui a rendszáma, ja, illetve dehogynem, NYILVÁN passaui a másik fekete Lambo is:

Hogy ki lehet a Fradi stadionjánál látott autó tulaja? Egy jól értesültnek tűnő olvasónk szerint "ez a kocsi nem focistáé, hanem az egyik szekus cég vezetőjéé, aki a technikai meetingre érkezett." Egy másik levélíró egészen pontosan belőtte a tulajt: "Tóth Csaba, Fradi Security."

Korábban írtunk már a Ferencváros TC mérkőzéseit biztosító biztonsági cég(ek) történetéről, többek között megemlítve a Fradi saját, Szeiler József által kinevezett biztonsági főnökét, aki korábban egy ismert maffiavezér, Szlávy Bulcsú testőreként dolgozott. Gratulálunk a szép autó(k)hoz, megérte az a kis dulakodás a nyüzüge szocikkal a választási irodánál!