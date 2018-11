A képen az egyik Adam Sandler-film főszereplője látható. Ő lenne az Apafejből a kis Julian "Frankeinstein" McGrath. Lehet, hogy nem tudta, de a filmben Sonny Koufax (Adam Sandler) fogadott fiát egy ikerpár, Dylan és Cole Sprouse alakította. Előbbire manapság úgy hivatkozunk, mint Palvin Barbara pasija.

A modellről és színészről az orosz Vouge készített most egy videót, amiről itt olvashat bővebben. Ha esetleg az is érdekelné, hogy Palvin mikor követte vissza Sprouse-t az Instagramon, akkor arra is megvan a válasz.