2019-ben európai turnéra indul Michael Bublé, akivel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt elterjedt a hír, hogy esetleg visszavonul, de ezt azóta cáfolták. Az énekes új albumával elég sok helyre megy el Európán belül, de a szórásból ezúttal Magyarország kimarad. Aki viszont szeretné elcsípni az énekest, annak nem kell messzire utaznia, szeptember 21-én ugyanis Bécsben fog fellépni.

A főleg dzsesszfeldolgozásairól ismert kanadai énekes a 2003-ban megjelent első albumával tört be a toplistákra, ahonnan azóta sem nagyon lehet kirobbantani. Legnagyobb sikereit a 2005-ös It's Time című anyaggal, valamint a 2007-es Call Me Irresponsible cíművel aratta, 2009-es, Crazy Love lemeze 3 nap alatt az amerikai lista első helyén kezdett, és persze volt karácsonyi albuma is. A most megjelenő, Love című lemeze lesz a tizedik.