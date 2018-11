Megvan még az Okilly Dokilly, a Simpson család Ned Flanders nevű figurája előtt fejet hajtó, pontosabban vadul hajat rázó metálzenekar? Bizonyára valami kísértetiesen hasonló rajongás hozta össze a Grindfeld nevű formációt is, csak ennek tagjai nem Simpsonék közvetlen szomszédjára függtek rá (a metál mellett), hanem a Seinfeld című sorozatra. November 23-án hozzák ki az első EP-jüket, aminek 5 Songs About Nothing lesz a címe, és minden dalát a sorozat valamelyik része ihlette.

Egy számot már meg is lehet hallgatni a hamarosan megjelenő anyagról:

5 Songs About Nothing by Grindfeld