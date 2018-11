Álhírnek bizonyult, hogy veszett mosómedvék terrorizálják a lakosságot Nyugat-Virginiában, valójában csak almacefrén berúgott állatok randalíroztak, méghozzá annyira, hogy a helyi rendőrségnek két állatot a józanodás idejére fogdába is kellett tennie.

A miltoni rendőrség még a hétvégén kapott több bejelentést is a gyanú szerint megvadult állatokról, amik miatt lakossági felhívást is közzétettek, hogy mielőbb józan útra vezethessék a mosómedvéket. (A hétvégén elfogott két állatot egy közeli erdő szélén másnap már el is engedték.)

Fotó: Facebook / Milton (W.V.) Police Department

via Huffington Post