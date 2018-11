Hide the pain Harold sikere évek óta foglalkoztatja a világ ilyesmin gondolkodó részét. A férfi jó évtizede masszívan tartja a színvonalat mosolygós, de világfájdalmat tükröző tekintete minden internetezőt meghódított, nem véletlen, hogy gyakorlatilag bármilyen terméket lehet vele hirdetni. A férfiről laptársunk, a 444 közölt portrét, de most nem ezért, hanem azért írunk róla, mert ezúttal a Nyíregyházi Állatpark állt be a sorba, hogy vele csalogassa magához a nagyérdeműt.

Harold és a tapír? Íme: