Amikor egy sajtóközleményben arról értesülök, hogy valami elnyert egy olyan díjat, amiről akkor olvasok először, mindig kicsit óvatos vagyok. Jó, persze, könnyen lehet, hogy én vagyok tudatlan, de hát ugye annyi megvásárolható marketingelismerés van már szerte a világban, hogy nem lelkesedhetünk mindenért.

Annak viszont igen megörültem, hogy egy fiatal magyar dizájncég, a Next Ship elnyerte a BIG SEE díjat Ljubljanában, az épp most tartó Design Hónapon. Mert hogy ezért hallottam róluk egyáltalán, és ha nem is lenne komoly az elismerés (bár ez speciel annak tűnik), akkor is tetszene, amit csinálnak.

Fotó: facebook.com/hellonextship

Termékük a TRE, ami négyféle háromszög alakú elemből áll, és többféle izgalmas geometrikus mintázatban kombinálható. A fényesre csiszolt lapok különböző színűek és vastagságúak, így elég sokféleképp lehet velük díszíteni a falfelületeket. Elég jól néznek ki.

Aki többet akar róluk tudni, erre keresgéljen.