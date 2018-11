Mentőcsapatoknak kellett kimenteniük egy kutyát egy befagyott folyóból az oroszországi Szibériában, nem messze a Csita nevű településtől.

A kutya valamiért a jégen akart átkelni, és egy jó darabig ment is neki, végül valószínűleg megcsúszott egy hasadásban, ahova aztán be is ragadt.

A mentőcsapatok videóra is vették, ahogy előbb egy légpárnás hajóval megközelítik a félig odafagyott állatot, akit végül sikerült kiszabadítani.

A kutya jól van, kicsit felmelegítették, kapott enni, sérülése sem lett a kis akciótól.

(RT)