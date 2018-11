6 Galéria: A természet öltöztet Fotó: Ernesto Guzmán Jr

Hogy a Magyar Távirati Iroda, az MTI mikor milyen külföldi hírügynökségektől szerzett fotók közlését tartja közérdekűnek, azon sokszor nehéz kiigazodni, és itt most nem a politikai okokra gondolok. Hanem például arra, hogy megjelent és bármely magyar sajtótermék számára felhasználhatóvá vált a "Növényekből készített ruhák Kolumbiában" című fotósorozat a kolumbiai Cali városában megrendezett Biodivat divatbemutatóról, amelyen, ki sem tudnák találni, nők növényekből készített ruhákban vonultak fel a kifutón. (Sajnos csak nők, így sokkal nehezebb idecsempészni egy rossz szóviccért valahogy Növényi Norbert nevét, de azért megpróbálom.)

És ha már így alakult, a fenti képre kattintva önök is végiglapozgathatják, mit is jelent az, hogy biodivat. Bár akit csak az esküvői divat érdekel, jobb, ha nem is kattint, mert az ana-nászruhák hiányoznak a kollekcióból.

Egyébként azt a szót, hogy GYÜMÖLCSÖZŐ, nem a rossz szóviccekért felelős bizottság használta először, hanem a Biofashion márka a saját honlapján, arra utalva, úgy teszik még gyümölcsözőbbé a divattervező diákok munkáját, hogy előadásokat és workshopokat is szerveznek nekik.