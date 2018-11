Utcát neveznek el New Yorkban a Biggie Smallsként is ismert rapperről, írja a Rolling Stone. A róla elnevezett utca a Bedford-Stuyvesant körzetben található, ahol Biggie felnőtt, az utcát pedig a Christopher Wallace Way nevet kapja a rapper polgári neve alapján. A végleges engedélyt New York város tanácsa és Bill De Blasio polgármester adhatja meg, de a magazin szerint ez már csak formalitás.

Tavaly már egy pár kosárpályát elneveztek a rapperről, illetve Brooklynban a május 21-i születésnapját is hivatalos Notorious B.I.G-nappá nyilvánították, és nemrég a helyi Brooklyn Nets kosárcsapat is bemutatta a rapper inspirálta új mezét is.

Biggie Smalls New York egyik legismertebb rappere, aki kulcsszerepet játszott a '90-es évek nagy rapháborújában Kelet és Nyugat között, amelynek Tupac '96-os, majd Biggie '97-es meggyilkolásában csúcsosodott ki.