10 évvel ezelőtt mutatta be az HBO a nagysikerű True Blood c. vámpírsorozatát, amely egészen másmilyen is lehetett volna a készítő, Alan Ball szerint. Ball a Hollywood Reporternek mesélte el, hogy eredetileg igazi A listás hollywoodi sztárok is szóba jöttek a legfontosabb szerepekre.

Mint kiderül, hogy a két főszereplő, Sookie Stackhouse és Bill szerepére eredetileg jelentkezett két, ma már befutottnak számító színész is, névszerint Benedict Cumberbatch és Jessica Chastain, illetve a harmadik évadban felbukkanó vérpárducot pedig Jennifer Lawrence alakította volna. Utóbbit Ball nagyon szerette volna a szerepre, de Lawrence akkor még csak 17 éves volt, és végül mást kellett keresniük.

Az egész azért különösen érdekes, mert a forgatáson jött össze egymással a két főszereplőt alakító Stephen Moyer és Anna Paquin, akik ma már férj és feleség, és két gyermekük is született.