Bő egy hónapja számoltam be a hulladékgasztronómiai breaking newsról, miszerint Japánban piacra dobják a csipsz ízű zacskós tésztalevest, és a tésztaleves ízű csipszet. Mivel objektív okok miatt (állítólag kontraproduktív lenne az olvasói támogatás céljai között, hogy mondjuk 120 milliónál elmegyek Japánba hülyeségeket megkóstolni) csak feltételezésekre szorítkozhattunk a cucc élvezeti értékével kapcsolatban, olvasói felhívással éltem a poszt végén, hogy ha valaki arra jár, igazán megkóstolhatná helyettünk.

És most esett be a postafiókomba két olvasónk Juli és Peti emailje, akik Jokohamában jártak és pont elkapták a különleges limitált kiadást a boltokban. Át is adom nekik a szót, hogy ha eddig valaki kétségek közt hánykolódott, most tapasztalati tényeket kapjon erről az izéről.