Nemrég még a Fehér Ház előtt szmókolt, most meg a hollywoodi Hírességek sétányán kapott csillagot Snoop Dogg, aminek apropóján a rapper akkora beszédet mondott, ami mellett képtelenség lenne szavak nélkül elmenni. Ahogy az ilyen rendezvényeken illik, ő is megköszönte szépen az elismerést, például a szüleinek, a feleségének, illetve olyan pályatársainak, mint Dr. Dre, Warren G és Quincy Jones, de nem feledkezett meg magáról sem, ezért a mondandója végén saját magának is megköszönte az alázatos munkát, a saját magába vetett hitet, a kitartást, és a hasonlókat, amivel azonnal a jelenlévők szívébe lopta magát.