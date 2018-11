Néhány éve posztoltam egy képet a Tüskevár eredeti kéziratáról. Már az első oldala is igazán izgalmas, hiszen jól látható rajta, hogy a könyv eredeti címe Matula iskolája lett volna, de azt végül áthúzta a szerző, és fölékanyarította a véglegeset.

Fotó: Cser Anikó Panni / Facebook

Ez a kézirat kerül kalapács alá november 23-án, pénteken, a Múzeum Antikvárium 33. árverésén, mégpedig kétmillió forintos kikiáltási áron. Mint az antikvárium társtulajdonosa, Antal Károly elmondta, a kultúrtörténeti ritkaságot Fekete István, az író unokaöccse adta be. Ő már 94 éves elmúlt, úgy érezte itt az idő elbúcsúzni a Tüskevártól.

Fotó: Múzeum Antikvárium / axioart.com

Feket István nem szerette az írógépet, ezt a regényét is tollal jegyezte le. Állítólag azt mondta, mire megtalál egy billenytűt, elfelejti, mire is gondolt. Kéziratai mégis mindig gördülékenyek, alig találni bennük javítást, viszonylag kevés jegyzettel dolgozott. A Tüskevárét maga is nagy becsben tartotta, valószínűleg saját maga kötötte be: látszik is rajta, hogy az nem egy profi könykötő munkája.

A Múzeum Antikvárium árverésein már korábban is felbukkantak Fekete-kéziratok, de azok csak novellák voltak, melyek 200-300 ezer forint körül keltek el. Antal Károly bízik benne, hogy a tökéletes állapotú és hiánytalan, 408 oldalas, A4-es lapra írt kézirat előbb-utóbb védett tétel lesz. Ez azt jelenti, hogy az országból csak engedéllyel szabad kivinni, és bár otthon őrizhető, hozzáférhetővé kell tenni a kutatók számára.

