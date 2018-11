A Színház című folyóirat, a szakma legfontosabb lapjának hivatalosan a novemberi az 50. születésnapról megemlékező, és ezért stílusosan a múltfeldolgozással (is) foglalkozó lapszáma. Ráadásul a teljes archívum is kereshető és olvasható online, ami 2018-ban, a Népszabadság, a Magyar Nemzet és pár másik sajtótermék egy szempillantás alatti megszüntetése után szinte hihetetlennek is tűnik. Itt van például a legelső szám 1968-ból, amelyben látható: akkor még az volt a lap koncepciója, hogy a teljes színházi szakma írjon az újságba, jelmezrajzolótól jegyszedőig. Ha jegyszedő nem is, de Major Tamás és Bessenyei Ferenc írt is cikket, ahogy a legendás újságírók közül például Molnár Gál Péter és Koltai Tamás is.

A lap szerkesztői megkértek 50 színházi alkotót, mondják el egy mondatban, mit jelent nekik a lap, ezeket ide kattintva lehet olvasni, mármint azokat, amelyek eddig megjelentek.