Mi is megírtuk, hogy kedd hajnalban a szél kidöntötte az egri Dobó térre felállított 12 méteres karácsonyfát, és miután a törzse is eltört, fel kellett darabolni és elszállítani. A Heol.hu most azt írja, hogy még aznap délután pótolták a fenyőt. Ez is ezüstfenyő, de kevésbé terebélyes, mint az előző, és a súlya sem akkora.