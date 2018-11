Márió, a harmonikás, JOLLYVAL KÖZÖSEN TOLJA. Márió 2016-ban már felült a duettlemezhullámra, és mivel bejött neki, így most megint ilyen anyag jön majd tőle isten tartsa meg erőben egészségben addig is. Jollyval közös nótájukat a horvát tengerparton vették fel, videó is van hozzá, jóhogy, meg sajtóközlemény:

Márió a harmonikást a színpadon egy visszafogott, halk szavú emberként ismerhettük meg, de a magánéletben szívesen szórakoztatja barátait és családtagjait tréfás sztorikkal, paródiákkal

- ugye, hogy ön sem gondolta volna, hogy Márió a magánéletben tök más, mint a színpadon! Pedig de! A videóban olyan jelenet is van, amiben Márió ÉS Jolly KÖZÖSEN JÁTSZIK RÉSZEGEMBERT, szóval ha ezek után a kedves olvasó már üvölt, mint egyszeri kisgyerek a karácsonyra kapott cigirágó láttán, hogy kussoljak már, és mutassam, amit mutatni kell, igaza van: