Rózsa Magdolna, szociális munkás és szépségipari szakember annyira felháborodott a hajléktalanrendeleten, hogy kitalálta, ő is tesz valamit, hogy jobbá tegye a nehéz sorsú emberek életét. Felkereste az Utcajogászokat, akikről tudta, hogy péntek délutánonként ingyen jogi tanácsadást tartanak, és megkérdezte, mit szólnának, ha egy székkel a közelükben letáborozna, és a jogi tanácsadás mellett ingyenes hajvágást is kapnának a hajléktalan emberek - írta a hajvágáshoz készített event Facebook-oldalán. Itt írta azt is, hogy szuper volt az esemény, ott készítettük ezeket a képeket.