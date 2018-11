Mindenkinek kell valami, amivel elüti a szabadidejét. Gyakori kifogás, hogy az embernek vagy van szabadideje, de nincs pénze, vagy van pénze, de nincs szabadideje. Ha ön az első csoportba tartozik, akkor jó hírünk van. A redditezők megpróbálták összegyűjteni azokat a hobbikat, amikre nem kell sok pénzt elkölteni, hogy belekezdjen az ember, ezekből válogattunk ki párat. Természetesen minden hobbira el lehet költeni temérdek pénzt, olyanokat gyűjtöttünk itt össze, amikbe bele lehet kezdeni ingyen is, vagy legfeljebb 2-3 ezer forint ráfordítással.

Fafaragás

becsült költség: akár ingyen

Nem kell hozzá más csak egy darab fa és egy megfelelő kés vagy bicska. Számos videó van az interneten, amiben bevezetnek minket a fafaragás rejtelmeibe, csak érdemes az ujjunkra vigyázni.

Geocaching

becsült költség: akár ingyen

Ha szeret sétálni, és van okostelefonja ez lehet az ideális hobbi. A geocaching lényege, hogy elrejtett ládákat kell megkeresni a GPS koordináták alapján. Magyarországon még 2001-ben rejtették el az első geoládát, tehát semmi nem gátolja abban, hogy több milliárd forintos műholdakkal műanyag dobozokat keressen.

Kenyérsütés

becsült költség: 500 forint (+rezsi)

Mindig is szerette volna, hogy frissen sült kenyér illata járja be a lakását? Bár nem fog tudni versenyezni a kemencében sült kenyérrel, de számos recept van, amit sima otthoni sütőben is el lehet készíteni. Nem kell hozzá más csak, liszt, só, cukor, olaj, instant élesztő és víz.

Nyelvtanulás

becsült költség: akár ingyen

A tudás hatalom, és mára már hatalmas választéka van az ingyenes tananyagoknak az interneten. Nem kell hozzá más, csak internet-hozzáférés és elhivatottság. Nem csak alkalmazások, e-könyvek állnak a rendelkezésére, hanem könnyen találhat anyanyelvi beszélőket is, akikkel gyakorolhat.

Puzzle

becsült költség: pár száztól pár ezer forintig

Egyre több helyen lehet hazánkban is használt játékokat venni, ha szerencséje van aprópénzért bevásárolhat kirakósból. Igaz egy több ezer darabos puzzlenél elég frusztráló lehet, ha a vége felé derül ki, hogy hiányzik egy darab, de ez csak növeli az adrenalint.

Kötés, horgolás

becsült költség: néhány ezer forint

Rendkívül meditatív és gyorsan lehet benne fejlődni. Talán talál is otthon egy kósza kötő- vagy horgolótűt, az interneten pedig elképesztő mennyiségben van útmutatói mindkét hobbihoz.

Szemétszedés zenére

becsült költség: néhány száz forint

Ez a sima zenére történő sétálás egy továbbfejlesztett változata, talán nem is kell túlmagyarázni: megy az ember, hallgatja a kedvenc albumát, vagy egy podcastet, és közben felszedi az útjába akadó szemetet.

Szabadszemes csillagászat

becsült költség: akár ingyen

Ha ön szerencsés, és nem egy nagyvárosban lakik, ahol a holdat is alig látni a fényszennyezettség miatt, akkor ez lehet a tökéletes hobbi. Nem kell más, csak egy csillagtérkép (Androidra és iOS-re van néhány szuper ingyenes), télen meleg öltözet és kezdődhet a buli. Ha megtanulja a csillagképeket, egy randevún lenyűgözheti partnerét is.

Hobbi meterológia

becsült költség: akár ingyen

Egy kis utánajárással a felhők, szelek és viharok addig rejtett világa egészen új értelmet nyerhet. Ráadásul bármikor űzheti, ha van egy szabad perce és látni az eget, és a csillagászathoz hasonlóan jó benyomást tehet környezetére újdonsült tudásával.

Programozás

becsült költség: akár ingyen

Ez nem csak egy olcsó hobbi, hanem akár gazdaggá is teheti. Ha beszél angolul akár azonnal belevághat, már sok, kifejezetten kezdőknek szóló tananyag van az interneten. A cikket inspiráló Reddit-témában sokan írták, hogy az alapokról kezdtek bele a programozásba, mint hobbiba, és most teljes állásban dolgoznak.

Kalligráfia

becsült költség: 1-2 ezer forint

A megfelelő filccel és egy kis gyakorlással gyönyörű gótikus betűket, vagy karoling minuszkulákat kanyaríthatunk a papírra. Elsőre bonyolultnak tűnhet, de minimális kézügyesség kell hozzá, és akár néhány óra gyakorlással szép eredményeket érhetünk el.