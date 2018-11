Még 2007 januárjában, vagyis jövőre 22 éve (!!!) írtunk arról először, hogy a Westend építésekor a cég többek között egy akkor hipermodernnek számító hidraulikus OTIS-liftet is adományozott a MÁV-nak, amivel többek között mozgássérültek is tudnak majd közlekedni. Az akkori cikkünkből kiderült, hogy az 1998-ban megépített lift még 2007-ben sem üzemelt, sőt, a MÁV akkori szóvivője azt is elárulta, hogy

a lift soha egyetlen egy percig sem üzemelt.

Fél évvel később megnéztük megint, és a MÁV ígérete ellenére még mindig nem működött a lift. Azóta eltelt 11 év, és egy olvasónk még idén nyáron jelezte, hogy a Nyugatinál található csodalift még mindig ugyanúgy rohad, mint korábban, és nem lehet használni.

Így 2018 novemberének végén ismét megkeresett minket egy olvasó, hogy szomorú hírt közöljön. Véget ért a soha nem használt csodalift története a Nyugatinál, miutánúgy tűnik, befalazták az egész szerkezetet (azt írja, már november 15-én is így volt a lift), hogy most már az apró kis esély se maradjon meg, hogy egyszer majd használja is valaki, ne csak az Index nosztalgiázzon róla hébe-hóba.

Viszlát, hidraulikus OTIS-lift, sokkal szebb életet érdemeltél volna! Élt 20 évet, nyugodjék békében.