Odavan az internet azért a kóbor kutyáért, akit egy olasz Ikeában szundikálhatta végig a vihart. A szicíliai Cataniában lévő bútoráruházban igazából legalább két kutyát is beengedtek a dolgozók a tomboló vihar elől, erről pedig egy vásárló készített egy videót.

Fotó: Instagram/Milazzo Livio

Az Ikea egyik szóvivője szerint a cataniai üzlet dolgozói már régebb óta ismerik a kutyákat, mert azok, társaikkal együtt általában az áruház parkolójában szoktak lógni. A szóvivő szerint az Ikeának mindig is fontos volt az állatok védelme és jóléte, ezért is engedték be a kutyákat, akik közvetve több millió megosztással hálálták meg, hogy száraz és puha szőnyegeken horpaszthatták végig a vihart.