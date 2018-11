Amitabh Bachchan 560 ezer dollár, vagyis 160 millió forint értékben rendezte több száz vidéki földműves tartozását a bankok felé, írja a CNN.

Az indiai filmes piacon hatalmas sztárnak számító Bachcan (ő vezeti egyébként az indiai Legyen Ön is milliomos!-t) a blogján jelentette be, hogy összesen 1398 földművesnek vállalta át az adósságát az észak-indiai Uttar Prudesh tartományból, ahonnan egyébként a színész is származik.

Az utóbbi években óriási válság alakult ki az indiai mezőgazdaságban, ami az ország GDP-jének 18 százalékát adja, és a lakosság több mint fele is ebben, vagy az ehhez kapcsolódó iparágban dolgozik. Többek között a gyakori monszunidőszak miatt súlyosan megrongálódtak a termőföldjeik, csökkent a bevételük az emelkedő üzemanyagárak miatt, és a kormány sem segíti eléggé a termelőket.

Ennek köszönhetően emberek ezrei adósodtak el súlyosan, egy kormányzati kutatás szerint 2013 óta közel 12 ezer földműves követett el öngyilkosságot feltehetően az elszegényedés miatt.