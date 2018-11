Jim Carrey az utóbbi időszakban leginkább azzal hallat magáról, hogy elkezdett rajzolni és festeni, és legnagyobb inspirációja nem más, mint Donald Trump, és úgy általában az amerikai jobboldal. Missisissipiben éppen a szenátusi választás második köre közeledik, ahol a republikánusok részéről Cindy Hyde-Smith indul a demokrata Mike Espyvel szemben. Előbbi azzal került be a hírekbe legutóbb, hogy egy kampányeseményen arról beszélt, hogy ha meghívnák egy akasztásra, akkor garantáltan az első sorban ülne. Ebből aztán kisebb botrány lett, hiszen Mississippiben egykoron gyakoriak voltak a feketéket érő lincselések és akasztások, ráadásul a választási ellenfele is afroamerikai.

Mississippi you are BETTER than these hate-mongers.



Show the world.



Vote for Mike Espy this Tuesday, November 27th. pic.twitter.com/NltXO8l7KM