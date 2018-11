Abu-Dzabiban lépett fel a Guns N' Roses, és hát emlékszünk még arra a korszakra, amikor Axl Rose minden hülyeség miatt késett a koncertjeiről, vagy lemondta őket, vagy valami egyéb furcsaság történt. Na most itt nem, mert Rose bejelentette, hogy hiába van nagyon szarul, hiába dobja ki a taccsot öt órája majdnem folyamatosan, hiába kapott injekciókat, ő most le fogja nyomni a lehető legjobb műsort. És igazából sikerült is, 28 számból 20-at lenyomtak. (Variety)

Itt van Axl bejelentése: