Legalábbis a neve.

Magyar idő szerint hétfő éjjel landolt a Marson az InSight űrszonda, az első olyan eszköz, amivel a Mars mélyét vizsgálhatják a kutatók (és ez a Föld keletkezésének megismeréséhez is közelebb vihet). A landolásról és a projektről hétfőn mi is beszámoltunk, és már abban is megemlítettük, hogy az InSight több mint 2,4 millió ember, köztük egy indexes nevét is elvitte a Marsra.

A NASA még tavaly októberben hirdette meg a programját, amelyben bárki beküldhette a nevét beküldhette a nevét az amerikai űrkutatási hivatalba. Első körben 1,6 millióan, majd még 800 ezren kerültek be a programba, amelyben a nevek rákerültek egy mikrocsipre a szonda fedélzetén. A 2,4 millió név egyike kollégánké, Nagy Attila Károlyé, aki az Indexben rendszeresen foglalkozik, Stöckert Gábor kollégánkkal együtt 2011-ben ott volt az utolsó űrsiklómissziónál Floridában.

És íme, az első indexes űrügyi beszállójegye, indulás Föld bolygó, Kalifornia, érkezés Mars bolygó, Elysium Planitia, megtett távolság: 484 773 006 kilométer.