Végre lassan beérik a posztszovjet generáció Kelet-Európában. Már azok is 30 felettiek, akik a posztszovjet érában szereltek le az óvodából.

Hát még a fiatalabbak, akik mentesek minden diktatorikus, szabadságellenes beidegződéstől és természetes számukra a szabadság, akár a levegő. Lehetnek ugyan kommunisták, de már az emberarcú rendszer hívei. Bizonyságul álljon itt egy 23 éves jekatyerinburgi üstökös, – ne feledjük, a cári család utolsó állomását jelentő Uralon túli városból indult Borisz Jelcin is –, aki már most önkormányzati képviselővé emelkedett. Andrej Pirozskov az orosz nyelvű The Village-nek beszélt a történelmi szembenézés fontosságáról:

„A Gulág – valójában jó dolog. Régebben az embereket szoros ellenőrzés alatt odaküldték, hogy a társadalom javát szolgálják – legalább volt valami hasznuk. Most az elítéltek – erőszaktevők és gyilkosok – lébecolnak, mi meg csak költünk az eltartásukra. Vessük össze: egy kisgyermekes édesanya támogatása alig 500 rubel (kb. 2500 forint) havonta, térségtől függően, egy elítélt eltartása pedig évi 60 ezer rubelbe kerül az államnak. Logikus volna, ha ez az elítélt legalább tenne valamit az országért, amelyiknek amúgy is sokkal tartozik, hiszen vétkes a társadalom előtt.”

