Életem nagy szerelme utazási újságíró volt, úgyhogy elég sokat járkáltunk bécsi adventi vásárokba, a legeldugottabbaktól a Városházáig. A végére egészen megszerettem őket, de azért a tumultusért nem nagyon vagyok oda most sem. Ezért is örültem meg, hogy az Esterházy-birtokokon is rendeznek karácsonyi vásárokat egy ugrásra a határtól.

6 Az épületek az igazán izgalmasak, de ezt a képet nem hagyhattam ki Galéria: Adventi vásár az Esterházyaknál (Fotó: Roland Schuller / Esterházy Privatstiftung)

Talán sokaknak meglepő, de az egyik legmesebelibb magyar vár, a fraknói ugyanis ma is Esterházy-kézen van. Csak úgy, mint a kismartoni és a lakompaki kastély. Az utolsó herceg, az 1989-ben elhunyt Pál, ugyanis egy alapítványra bízta a vagyonát, hogy azt egyben kezeljék.

6 Fraknó vára Galéria: Adventi vásár az Esterházyaknál (Fotó: Andreas Tischler / Esterházy Privatstiftung)

Na most ezen a három helyen tartanak adventi vásárt, ami remek lehetőség arra, hogy ezt elmeséljem, és posztoljak pár képet a helyszínekről, hiszen olyan szépek. Hogy mikor hova érdemes elnézni, arról itt olvasni bővebben.