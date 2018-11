Na jó, ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanis a 25 éves Kathleen McDonagh egyébként ki volt tiltva a szóban forgó boltból, de ennek ellenére is egészen kalandos sztoriról van szó, a középpontban egy átszámítva kb. 486 forintos Pringles csipsszel.

Az incidens még két éve történt, amikor is McDonagh bement a házához közel eső Tescóba, ahonnan amúgy ki volt tiltva. Az alkalmazottak ismerték is, úgyhogy mikor a csipsszel az önkiszolgáló kasszák felé vette az irányt, a biztonsági őrök odamentek hozzá, és arra kérték, hogy azonnal hagyja el az üzletet.

A nő ehelyett inkább fogta magát, és kinyitotta a csipszet, álláspontja szerint azért, mert azt hitte, így kénytelenek lesznek hagyni, hogy kifizesse azt, ehelyett azonban

rendőrségi ügy lett a dologból, amelyben a bíró végül helyt is adott a rendőrség érvelésének, miszerint a nő 1,50 eurós kárt okozott a boltnak.

A hatóságok érvelése szerint hiába akarta kifizetni a csipszet az egyébként büntetett előéletű nő, eleve nem is lehetett volna a boltban. Emellett kiemelték azt is, hogy a nő önszántából nyitotta ki a csipszet, pedig el is hagyhatta volna a boltot, mikor a biztonságiak erre kérték.

McDonagh így végül négy hónap börtönt kapott, ebből kettőt felfüggesztve, még úgy is, hogy a nő védői arra kérték a bírót, hogy ne marasztalja el védencüket, mert most házasodott, gyereket vár, és még egy vádalkuba is belement.

(via)