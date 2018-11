A világ legnagyobb szatócsboltja, a könyváruháznak indult, ma már sorozatgyártással és hitelkártya-kibocsátással is foglalkozó, a tulajdonosát a világ leggazdagabb emberévé tevő Amazon beszámolója alapján soha ilyen mennyiségben nem vásároltak tőlük az online népek, mint a Hálaadás napja és a Kiberhétfő közötti öt napban, amiben benne van a Fekete Péntek is.



És ha azt hinnénk, hogy ennek köszönhetően a sarki kismocskos tulajdonosa lehúzhatja a rolót (v.ö.: a multi megfojtja a kisembert), akkor tévedünk, idén az emberek mindenütt többet költöttek, mint tavaly, a kis- és középvállalkozások 20 százalékos bevételtöbbletről számoltak be. Az Amazon szerint öt nap alatt 180 millió árucikket adtak el, amiből 18 millió gyerekjáték, 13 millió pedig divatáru volt. Világszerte az Echo Dot nevű okoshangfalból ment el a legtöbb.