Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy manapság nem könnyű tudósnak lenni Magyarországon. Van azonban a tudósoknak egy szűk csoportja, akik kormányoktól függetlenül, a politika verbális tömegverekedésein pengeként átszelve, évtizedek óta stabilan adagolják az ország lakosainak a tudást. Ez pedig a drMáriás képzőművész vezette Tudósok zenekar, akik most pénteken ünneplik , hogy végre vinylen is megjelennek zenéik egy válogatás formájában.

Az Eszperantó Királyság Hivatalos Himnuszai című, 2001 és 2016 közötti albumainak legkülönösebb számait felvonultató, festményekkel és szöveggel súlyosbított művészeti albummal kiegészített bakelit- és CD-formátumban is megjelent első válogatáslemezét mutatja be ezen az estén, melynek vendége régi barátjuk, a Ricsárdgír zenekar lesz, akik Tudósok feldolgozásokat is játszanak majd, de fellép majd Tövisházi Ambrus is, aki a Trottel Records gondozásában megjelent lemez(eke)t masterelte!