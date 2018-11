Kék-fehér fényekkel díszítik fel pénteken és szombaton este a Lánchidat – tudatta az MTI. Mindez a fővárosi önkormányzat támogatásával történik. Az egész Szent András napja, azaz Skócia nemzeti ünnepe miatt van, ebből az alkalomból a történetesen kék-fehér skót nemzeti lobogó színeit kapja Budapest első hídja. (Illetve az Buda és Pest első hídja.)

Az ünnepi fényfestés bekapcsolása alkalmából Iain Lindsay brit nagykövet skót nemzeti viseletben ünnepi köszöntőt mond a Lánchíd pesti hídfőjéhez közeli Eötvös téren péntek délután. A skót dudaszóval kísért rövid ünnepség minden érdekelődő számára nyitott – írta a Brit Nagykövetség.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Az ünnepi fényfestés Duncan Graham, a Magyarországon élő skótokat tömörítő Szent András Egyesület (Saint Andrew's Association) és Iain Lindsay brit nagykövet kezdeményezésére valósul meg.

Azért ezen a helyszínen tartják a megemlékezést, mert a Lánchíd, majd később a budai Váralagút építési munkálatait Clark Ádám edinburghi születésű skót mérnök irányította, kollégája és névrokona, William Tierney Clark angol mérnök tervei alapján.

A Lánchidat többször is kivilágították már kékre, tavaly a Vizes vb, és a Nemzetközi férfinap alkalmából is, a fenti kép is ekkor készült.