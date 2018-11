Mark Brunell, aki 2010-ben cserepados irányítóként Super Bowlt nyert a New Orleans Saints színeiben nemrég még ennél az elismerésnél is nagyobbat kasszírozott be: megdöntötte a virslidobás Guinness-rekordját.

A rekord arról szól, hogy egy dobó eldob egy virslit, egy elkapó pedig megpróbálja egy hot dog kiflibe, buciba, a fenti videóban pedig leginkább baguette-ben elkapni úgy, hogy mind a virsli, mind a buci fogyasztható maradjon.

Az elkapó a felvételen Ryan Moore, a Jaksonville Jaguars egyik marketingese. A virslit a mutatványhoz nem lehet sehogysem kezelni, teljesen hagyományos virslinek kell lennie, és a bucit sem szabad különleges eljárásoknak alávetni.

A virslidobás új Guinness-rekordja 20,96 méter, lehet utánuk csinálni!