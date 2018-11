Ha a síneken megyünk át, akkor is érdemes balra és jobbra is nézni, életet menthet. A holland vasút fenntartója, a ProRail tett nemrég közzé egy ipari kamerás felvételt, ami egy sokkoló, de szerencsés kimenetelű esetet mutat be.

Egy vasúti átjáróban haladt át egy bringás, aki szép türelmesen kivárta a balról érkező tehervonatot, aztán a legnagyobb nyugalommal indult el. Közben pedig a másik vágányon elég nagy tempóban közeledett egy emeletes személyvonat. A bringás csak az utolsó pillanatokban fogta fel, mi történik, de még időben rúgott bele a pedálba, hogy megússza.

A ProRail a videót figyelemfelkeltésnek szántak, szinte minden évben van Hollandiában halálos baleset a vasúti átjárókban azért, mert óvatlanul mennek bele gyalogosok és bringások.

(via Cyclingweekly)