Javában tart a G20 argentínai csúcstalálkozója. Pénteken megtörtént az első csoportkép is, a katonás fotózkodást aztán egy érdekes intermezzo követte:

Fotó: Reuters Tv / Reuters

Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalmas mosollyal, és amolyan férfias pacsival köszöntötte a szaúdi koronaherceget, a nagy valószínűséggel a Hasogdzsi-gyilkosság mögött álló Mohamed bin Szalmánt.

Russian President Vladimir Putin and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at #G20Summit pic.twitter.com/AzvHXg2oWX — CSPAN (@cspan) 2018. november 30.

A bratyizás után aztán helyet is foglaltak egymás mellett. Bár míg Putyin alá gyorsan be is tolták a széket, a koronahercegnek már saját magát kellett kisegítenie. (CNN)