Száz éve, hogy Erdély Magyarországtól elszakítva Romániáé lett – és a keleti oldalon Besszarábiát is megszerezve, Dobrudzsával együtt elérte területe legnagyobb kiterjedését, 297 ezer négyzetkilométert. Ezzel nagyobb lett, mint a Magyar Királyság Trianon előtt, Horvátország nélkül. Na, de nem csak a ma már legnagyobb kiterjedésénél – többek között egy Hitler által jóváhagyott, de ma is érvényes területmódosítás miatt – 60 ezer négyzetkilométerrel kisebb Romániában zajlottak dolgok száz éve, meg a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban – amely szintén 100 éve alakult meg, meglehetősen szoros összefüggésben a Romániában zajló eseményekkel –, hanem Izlandon is.

A szigetország épp száz éve szerezte meg függetlenségét Dániától.