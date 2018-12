Pár napja jelentette be a Starbucks kávézólánc, hogy a kávézóiban az ingyenes wifin betiltja a pornográf tartalmak elérését. Volt is nagy öröm/felháborodás internetszerte, és most megérkezett a válaszcsapás a túloldalról: a YouPorn felnőttoldal bejelentette, hogy megtiltja az alkalmazottai számára, hogy a munkahelyen Starbucks-kávét fogyasszanak. Hogy mi a büntetése a szabálysértőknek, az egyelőre nem derült ki, de mivel amerikai a sztori, mintegy 142% valószínűséggel úgy fog folytatódni, a közeljövőben, hogy valaki beperelt valakit. (via Newsweek)