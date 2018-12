Nem kokó.

Mármint a videón tuti nem.

Mármint a videón nem látni, hogy a csík hajtaná.

David Lee Roth, azaz Diamond Dave minden idők egyik legjobb frontembere volt, a Van Halen nevű rockzenekar élén sikoltott, ugrált, spárgázott, rohangált, és ha belefért még mellé, énekelt is, de minden szóra már nem futotta a szövegből ekkora megterhelés mellett.

Lee Roth az 1984-es 1984 című albumon (Jump! ugye megvan?) szerepelt utoljára a zenekarban, mert annyira szét volt csúszva az egész bagázs, hogy egy közös rehab helyett inkább kirúgták azt a faszit, akihez a kokaint talicskán vitték buli előtt és után, és bevették Sammy Hagart, aki nagyon tudott énekelni és gitározni is, de spárgázni már nem annyira.

Aztán az újjáalakulási láz elkapta a Van Halent is, 2012-ben kiadtak egy új albumot Roth-szal, majd jött a turné és a menetrendszerű kurvaanyázás, de valahogy most kibírták együtt, és néha dolgozgatnak is, de ez most mindegy, mert a videó, amin Roth az O’Jays’ Love Train című nótájára táncolva készül fel a koncertekre, hipnotikus. Egy apróság, mielőtt elindítaná valaki: 2,5 óra, ugyanaz az egy nóta, DE minden tánc és helyszín más. Jó szórakozást! (via)