A júliusban megválasztott, szombaton pedig hivatalába beiktatott Andrés Manuel López Obrador baloldali populista politikus nagyon szeretné magát a nép szívébe belopni. Augusztusban bejelentette, hogy nem fogja igénybe venni a titkosszolgálatok védelmét, testőrök helyett egy 20 fős, ügyvédekből és orvosokból álló fegyvertelen csapat fogja védeni. Kritikusai már akkor figyelmeztették, hogy ez Mexikóban nem túl jó ötlet, ugyanis csak a választási kampányban 120 politikust öltek meg a kartellek.

Obrador azonban úgy tűnik, nem hallgat a tanácsokra, most azt jelentette be az Euronews híre szerint, hogy megválik elnöki különgépétől is, és ezentúl menetrend szerinti járatokkal fog utazni. Az ötlettől legalább 368 millió dolláros bevételt vár az elnök, ugyanis hat éve ennyiért vették a gépet. Ráadásként Obrador a kormányzati flottából további 60 kisgépet és 70 helikoptert is piacra dobna.

És akkor azt még nem is mondtuk, hogy az új elnök lemondott a fizetése 60 százalékáról is. Na, ezt csinálja utána valaki!