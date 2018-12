Szenvedélyes beszédben vívta ki 100 év után újra a gyerekek jogát a hógolyózásra a kilencéves Dane Best a Colorado államban található Severance-ben. A 3 ezer fős városkában 1921 óta él az a helyi rendelet, amely megtiltja kövek, illetve bárminemű eldobható tárgy hajigálását emberre, állatra, épületre, fára, járműre, illetve egyéb köz- és magántulajdonra. A kilencéves Dane akkor szerzett tudomást erről, amikor egy tanulmányi kiránduláson osztályával ellátogattak a polgármesterhez és a városi tanácshoz. A kisfiú ott döbbent rá, hogy társaival éveken át megsértették a törvényt.

A polgármester a CNN-nek azt mondta: minden évben arra biztatja a hozzá látogató gyerekeket, hogy emeljenek szót a számukra hátrányos rendelet ellen, de most először fordult elő, hogy egy kilencéves gyerek ezt komolyan is vette. "Dane volt az első gyerek, aki a szavamon fogott, és én nagyon büszke vagyok rá ezért" - mondta a polgármester. "Ahogy a világon mindenhol, Severanceben is lehetővé kell tenni az embereknek, hogy hógolyózzanak egy jót" - mondta a gyerek később a városi tanács előtt tartott beszédében. A tanács ezután egyhangú szavazással semmisítette meg a rendeletet.

A kisfiú a sikeren felbuzdulva új politikai akcióba kezdett. Szülei azt mondták a CBS4-nek, hogy most az ellen a rendelet ellen kezd kampányba, amely háztartásonként csak három háziállat tartását engedélyezi, de a szöveg csak a kutyát és a macskát tekinti háziállatnak, Dane-nek viszont otthon tengerimalaca van, aminek a tartása ezek szerint illegális Severance-ben .