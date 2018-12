A Trottel Records egy másodpercre sem pihen, az ezredforduló egyik legmegdöbbentőbb hazai zenekarának, a metál és a hardcore jegyeit ötvöző Dawncore felvételeit adják ki vinylen, amin szerepel a Trottelnél cd-n megjelent Obedience is a Slower Form of Death, valamint a német Join The Team Player Records-nál kiadott felvételek legjobbjaiból összeállított válogatás.

Ahogy a Trottel Records eklektikus repertoárjából, úgy a budapesti zenekarok közül is kitűnt a Dawncore, akik a tagokon is osztozó Newbornnal együtt legendásak voltak kaotikus, energikus koncertjeikről. A zenekar többek között a Darkest Hour első európai turnéján is vendégeskedett, aminek az apropóján kerültek a turnét szervező ügynökséghez tartozó Joint The Team Player kiadóhoz is.

A lemezt a vasárnapi Dürer Kertben szervezett lemezbörzén lehet majd kapni, aminek a részleteiről itt kaphatnak információt.