Miután nemrég lelkesedtem az abszurd hardbass-rave-punk Little Big iránt – na jó, augusztusban –, az orosz bandának köszönhetően nem sokkal később felfedeztem az észt Tommy Casht is. És most, puszta véletlenségből rátaláltam a szintén észt FlyingKittyre. (A Youtube statisztikái szerint hétéves késéssel, és valamivel több mint 184 millió ember, vagyis megnézés után.) A szerelem első látásra ennek köszönhető, a PewDiePie Bitch lasagne-jának a szerintem káprázatos feldolgozásának.

Nehéz pontosan eldönteni, hogy ez a FlyingKitty dolog pontosan micsoda is. Valahol talán egy mémgyártos és egy globális értelemben vett Irigy Hónaljmirigy között helyezkedik el úgy, hogy utóbbitól markánsan elkülönül az úgynevezett humornak köszönhetően (ami neki van). A Youtube-csatornáján több mint kétszáz videót találtam, persze ennyi között biztosan vannak gyengébb és közhelyesebb darabok (a Hitler-videót nem tudta például kihagyni, pedig az már a nürnbergi per idején is unalmas volt), de a Bitch Lasagna 2 mellett a Despacito 2-vel és a This Is America 2-vel is belopta magát a szívembe.