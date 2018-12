Ez az új, karácsonyi Deadpool-különkiadás, a Once Upon a Deadpool legújabb promójából derül ki, amiben Ryan Reynolds annyira kifakad Fred Savage Nickelback-szapulásán, hogy öröm nézni. De a végére minden jól alakul, és egymás kezét fogva éneklik a kanadai zenekar This Is How You Remind Me című slágerét. Csodás az egész!