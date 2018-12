A Pornhub adott ki egy csomó vicces év végi statisztikát, és hát mégis csak ez a világ egyik legnagyobb pornóoldala, szóval aránylag jól mutatja a trendeket. Mármint én nem tudom, honnan is tudnám, úgy mesélték, hogy létezik ilyen oldal az interneten. Akárhogy is, a listák között van egy olyan, hogy videojátékos karakterekre keresések, és a számokból rögtön sejthetjük, hogy ahol ekkora a kereslet, ott bizony felüti a fejét a kínálat is, szóval ilyen témájú videók tényleg léteznek, méghozzá dögivel.

Mutatom is a teljes toplistát, amit nem meglepő módon az Overwatch és a Fortnite karakterei uralnak, és szerepelnek rajta például Pokémon-szereplők is, de hát ne ítélj, hogy ne ítéltess, virágozzék minden virág, addig jár a korsó a kútra.

A dobogósokkal foglalkozzunk egy kicsit külön is; Lara Croft bronzérme abszolút nem meglepő, elvégre a Tomb Raidert az is ismeri a filmek miatt, aki egyébként kiütést kap a videojátékoktól. Brigitte az Overwatch-ból idén tavasszal került be a játékba új hősként, és láthatóan úgy rajzolták meg a grafikusok, hogy támadjon róla néhány keresetlen gondolata tinédzser fiúknak.

És végül ott az első helyezett, 38 millió kereséssel alig három hónap alatt, ami több mint négyszer annyi, mint a második meg a harmadik összesen, szóval el lehet képzelni, milyen szerencsésen tapintott rá a gémerek kollektív erotikus tudatalattijára. Ő Bowsette, aki valójában egyetlen videojátékban sem szerepel, a rajongók alkották, és a Mario-játékok főellenségének, Bowsernek, a gonosz teknőcember-királynak a nővé változtatott verziója.

Hagyok egy kis időt, hogy ez leülepedjen.