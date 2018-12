Krokodil „feketére” sütve, mangó, avokádó, madárbegy saláta, jázmin rizs -ezt láttam egy budapesti étterem december 10 - 14.heti ebédmenüjének, amúgy teljesen elérhető árú ajánlatai között.

Mivel nem tudtam, hogy ez valami tengeri hal, esetleg a sertésnek valami olyan része, amelynek még nem hallottam a fantázianevét, megkérdeztem a pincértől, hogy mit takar a krokodil.

-Hát, krokodilt, más néven aligátort"

- kaptam meg a magyarázatot.

Megrendeltem, finom volt. Igaz, amikor belegondoltam, hogy krokodilt fogyasztok, valahogy mégsem ízlett annyira, csak, az amúgy is moderált menüadag feléig jutottam.

De legalább ez is megvolt, ha rajta lett volna, most kipipálhatnám a bakancslistán. Ha pedig majd egyszer egy afrikai, vagy dél-amerikai kenutúrán (most amúgy nem tervezek ilyet), mégis pórul járnék, utolsó gondolatom az lehetne: na mindegy, egy-egy.