Nemrég bejárta az internetet annak az orosz papnak a története, aki rendszeresen Gucci- és Louis Vuitton-ruhákban pózolt az Instagramon. A pap viselkedését elítélte már az orosz ortodox egyház is.

Az ügyben megszólalt Vjacseszlav Baszkakov, a luxuspap is, aki nagyon sajnálja a történteket, és azóta törölte is az Instagram-profilját. Egy közleményben azt is írta, hogy a közösségi oldalakon azt vette észre, hogy az emberek szeretnek kellemes, nem pedig bűnös dolgokról posztolni. Állítása szerint csak nyitott próbált lenni a világ dolgaira még úgyis, hogy többen figyelmeztették, ezt inkább ne tegye. Viszont meglátása szerint ezekkel a képekkel gyakorlatilag a szabadságért harcolt, bármit is értsen ezalatt.

Fotó: instagram

Hozzátette még, hogy rengeteg luxusruha valójában nem az ő tulajdona, így nem hord például Gucci-mamuszt sem otthon, hiszen egy pap ezeket meg sem engedheti magának. Ráadásul elmondása szerint idegfájásban szenved, és az orvosa "környezetváltozást" ajánlott neki, amibe új ruhák kipróbálását is javasolta. Szóval Vjacseszlav atya fogta magát, és luxusboltot luxusruháival fotózkodott, ahogy a gazdag tinédzserek és a NER-feleségek szokták. (Moscow Times)