Hatalmas This Is The Future That Liberals Want-pillanatokat éltem át az imént, mikor elolvastam a CBS cikkének a címét, ami úgy kezdődik, hogy

Nemsemleges, tetovált Mikulás?

de aztán kiderült, hogy valójában az emberek a jelek szerint eléggé szeretik a Mikulás jelenlegi kinézetét.

Fotó: GraphicSprings

A cikk egy online kutatás eredményeit taglalta, és az derült ki belőle, hogy az emberek negyede gyakorlatilag egy piros hipszterré alakítaná át a Mikulást, akinek

tetoválásai vannak,

iPhone-t használ,

feszülős gatyát hord,

repülő autóval (vagy hoverboarddal) jár,

és van neki Amazon Prime-ja (???).

A többi megkérdezett ugyanakkor lehetőleg semmit nem változtatna a Mikuláson, és a táblázat szerint amúgy ők vannak többségben. Ennél persze tutira sokkal érdekesebb, hogy mit gondolnak az Index olvasói, úgyhogy szavazzanak önök is a Mikulás újragondolásáról: