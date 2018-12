A magyar közegészségügy állapotára rácsodálkozó színésznő egy Instagram-posztban felajánlotta segítségét, mert szerinte tarthatatlan, hogy egy ilyen országban olyan lepukkant kórházakba kelljen mennie az embereknek mint az Uzsoki. Egy olvasónk látta a posztot, és szeretné, ha Rose ellátogatna még több kórházba, például a SOTE 1. sz. női klinikájának mosdójába.

Tisztelt Index!

A tegnapi, Ruby Rose által tapasztalt kórházi állapotokról szóló cikküket, fényképüket kiegészítve ajánlanám szíves figyelmükbe a Sote 1. sz. Női Klinika mosdóját (is). Önmagában is sajnálatos mind az állapota, mind pedig a tény, mely szerint évek óta ott vannak az ajtón a "rossz" feliratok, a fentebbi emeleten is.

A képen az egyetlen működő, földszinti mosdó, melyet napi szinten rengetegen próbálnának igénybe venni, sikertelenül, hiszen már az állapotát látva is visszafordulnak. Alapból is veszélyes, de hogy ennyi kismama, műtétre váró nő is ilyen körülmények közt végezhesse dolgát... Nagyon sajnálatos. Tisztelettel: egy olvasójuk.