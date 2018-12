A Radiooooo.com egy olyan internetes rádió, ahol a világ szinte bármely pontjáról hallgathatunk zenéket, méghozzá évtizedekre lebontva, vagyis kiválasztjuk, hogy 1970 Magyarország, vagy 1980 Pápua Új-Guinea, és már szól is a zene az adott korból, az adott helyről. Vannak még mindenféle jópofa közösségi funkciói is, az egyik legjobb netes rádió, ha valaki szeretne véletlenszerűen új zenékkel megismerkedni. Természetesen van applikációjuk is, vagyis a Google Playen csak volt, ugyanis a Google a napokban törölte a Radiooooo.com appját.

Az indoklás szerint azért, mert szexuális jellegű tartalmat osztottak meg, ami pedig tilos. A kifogásolt szexuális tartalom pedig az volt, hogy ha a rádió világtérképén eléggé beközelítünk, akkor mindenféle jópofa grafikai elemeket láthatunk, Venezuela partjaihoz közel például egy kis hableányt, amin nincs melltartó, amit két apró pixelnyi mellbimbó is jelez. Nos, ez a két pixel elég volt ahhoz, hogy a Google törölje a szolgáltatást.

Az app készítői Facebookon arról írnak, hogy a sajtószabadság korlátozásának tekintik, hogy törölték őket a Google Play áruházból, valamint a kommentekben kiemelték, hogy nem fogják törölni a térképről a kis hableányt, sem melltartóval cenzúrázni.