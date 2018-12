Ahogy mondani szokás: kizárólag a vidéki lapokból kell tájékozódnia, illetve egy kő alatt kell élni, hogy az embernek per pillanat halvány fogalma se legyen a megszavazott túlóratörvényről, az azt követő tüntetésekről, illetve az ellenzéki képviselők MTVA székházában eltöltött éjszakájáról. (Az Index élő tudósítását itt tudja követni.)

A BBC News is élőben tudósított az esetről, az Euronewsnak Hadházy Ákos nyilatkozott, miután a fegyveres biztonsági őrök őt és Szél Bernadettet kidobták a közmédia épületéből. Sőt! Maga az M1 is beszámolt a vasárnapi tüntetésről. A maga módján. Mégis van 10 ember ma Magyarországon, aki erről az egészről egy az egyben lemaradt. Meg is tudom nevezni őket. Sorolom:

VV Adri, VV Csoki, VV Reni, VV Era, VV Roli, VV Lacika, VV Zsuzsu, VV Greg, VV Hunor, VV Vivien.

Legutóbb a VV6 idejében volt ehhez hasonló eset. Akkor, 2014-ben az országyűlési választásokról maradtak volna le a lakók, de a műsor készítői megoldották, hogy a játékosok élhessenek a szavazáshoz való jogukkal. Persze a választás végeredményét nem tudták meg, csak akkor, amikor kiestek, illetve véget ért a Való Világ. Akár az is előfordulhatott volna, hogy lemegy egy kormányváltás, míg ők mindentől elszigetelten Aurelio helikopterezésén pörögnek.

Megnéztem még három jelentősebb eseményt, hogy azokból kimaradhattak-e az akkori villalakók. Az ominózus 2006-os tüntetés ideje alatt nem volt Való Világ. 2004 június és 2010 november között nem volt műsoron a reality. A 2014-es internetadó elleni tüntetés pont a VV6 és a VV7 közötti időszakban volt. A budapesti olimpia elleni aláírásgyűjtésre már lement a VV8, így a széria győztese már egy hónapja szabadon fogyaszthatta a híreket, amikor a Momentum elkezdett aláírásokat gyűjteni.

Szóval ilyenre még nem nagyon volt példa, hogy ilyen eseményről, mint hírről lemaradjanak a villalakók.